فيدرالية حماية المستهلك تدعو لسن تشريع لوضع كاشف أحادي أوكسيد الكاربون

حذرت فيدرالية حماية المستهلك من مخاطر الغاز خاصة في فصل الشتاء وبرودة الطقس، داعية إلى وضع أنظمة خاصة للكشف عن الغاز أحادي أوكسيد الكاربون الذي يتسبب في كوارث بشرية ومادية.

وفي هذا الصدد أكد رئيس الفيدرالية زكريا حريز أن جمعيته توالصت مع عدة وزارات من أجل وضع تشريع يلزم أصحاب السكنات على وضع كاشف أحادي أكسيد الكاربون حتى لا تتكرر المآسي التي تشهدها البيوت الجزائرية سنويا خصوصا خلال فصل الشتاء على حد تعبيره.

وأضاف:" بالنسبة لإشكالية أحادي الكاربون نسجل سنويا حوادث مميتة للأسف الشديد، وأحيانا حوادث تتطلب عناية مركزة لذلك بادرنا بحملات تحسيسية وأيام دراسية لتوعية الأسرة بأهمية الوقاية والحذر عند شراء السخانات".

المصدر : الإذاعة الجزائرية