تيسيما يدير المواجهة.. المنتخب الوطني يجري اليوم آخر حصة تدريبية استعدادا لزيمبابوي

يجري المنتخب الوطني مساء اليوم آخر حصة تدريبية بملعب مدينة فرانسفيل الذي يحتضن غدا الأحد مواجهة زيمبابوي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ضمن الطبعة 31 من كأس إفريقيا للامم التي تحتضنها الغابون (14 يناير-5 فبراير).

ومن المتوقع أن يضع المدرب جورج ليكنس الروتوشات الأخيرة على تشكيلته الأساسية التي ستخوض مواجهة الغد والرسم التكتيكي للمواجهة.

و كان الخضر أجرى أمس أول حصة تدريبية بحضور جميع لاعبيه ال 23 بمقاطعة مواندا بفرانسفيل قبل يومين من مواجهة بمشاركة المدافع المحوري لملعب ران الفرنسي بن سبعيني الذي كان يعاني من ألام بالركبة مع المجموعة بصفة عادية.

وجرت الحصة التدريبية بأرضية ميدان مركز "هوليكونيا مواندا" مكان إقامة "الخضر" بفرانسفيل" بحضور الصحافة الوطنية والدولية وبعض مناصري زملاء ياسين براهيمي لمدة 15 دقيقة قبل أن يطلب منهم المغادرة حيث قرر جورج ليكنس العمل بعيدا عن الأنظار بداية من الحصة الاولى.

في نهاية الحصة التدريبية التي دامت قرابة الساعتين خاض اللاعبون مباراة تطبيقية.

وكانت االتشكيلة الوطنية قد أجرت صبيحة الجمعة حصة لتقوية العضلات غداة يوم بعد وصولها إلى الغابون على متن رحلة خاصة.

وعينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا لإدارة مباراة المنتخب الجزائري ومنافسه زيمبابوي. ويساعده كل من جان كلود بيروموشاهو من بوروندي وأبو بكر دومبويا من غينيا.

وسبق لتيسيما (37 سنة) المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا السابقة بغينيا الإستوائية عام 2015, فضلا عن إدارته مقابلات رسمية لمسابقات قارية مختلفة, بينها مباراة مولودية بجاية والمضيف يونغ أفريكانز (0-1 لمصلحة النادي التنزاني) في أغسطس الماضي, برسم الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الافريقية 2016, وهي آخر مواجهة دولية حكمها.

وتعليقا على هذا القرار، اعتبر الحكم الدولي السابق جمال حيمودي الحكم الاثيوبي من "بين أفضل حكام الدورة من حيث النزاهة"، لكن "مشكلته الوحيدة هي أنه لا يتقن غير اللغة الانجليزية التي لا يتقنها غالبية لاعبي المنتخب الوطني ما قد يضعهم في مشكلة أمامه. من حيث الخبرة، يمتلك الحكم الاثيوبي في رصيده مباريات أدارها بدورتي 2013 و 2015".

وتلعب الجزائر خلال كان-2017 ضمن المجموعة الثانية رفة زيمبابوي و السينغال و الغابون. وسيتاهل الاول و الثاني عن المجموعة للدور ربع النهائي.

المصدر : الإذاعـــة الجزائرية