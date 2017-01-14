الرئيس عبـــاّس يشرف على افتتاح سفارة فلسطين في الفاتيكان

اشرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا السبت الى جانبي البابا فرانسيس بابا الفاتيكان على افتتاح سفارة فلسطين في الفاتيكان.

وفي كلمة خلال مراسيم الافتتاح دعا الرئيس عباس دول العالم إلى الاعتراف bبدولة فلسطين وقال "كلما زاد اعتراف العالم بدولة فلسطين اقتربنا من تحقيق السلام".

وحول نية الإدارة الأمريكية الجديدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس قال عباس ""نتمنى أن يكون ذلك غير صحيح لأن ذلك سيعرقل عملية السلام ندعو الرئيس المنتخب ترامب إلى فتح حوار بيننا وبين الإسرائيليين من أجل السلام".

والتقى الرئيس الفلسطيني اليوم مع بابا الفاتيكان بحث معه في الأوضاع الراهنة في فلسطين والعلاقات بين الجانبين خاصة بعد اعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين.

كما ناقش الرئيس الفلسطيني في لقاءه مع رئيس وزراء الفاتيكان المونسينيور بارولين آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته المسيحية والإسلامية خاصة في مدينة القدس. كما بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل تنميتها.



وكــالات