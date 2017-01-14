وفــاة المخرج حاج رحيم عن عمر ناهز الــ 83 سنة

توفي ليلة الجمعة إلى السبت المخرج الجزائري حاج رحيم الذي ارتبط اسمه بحصة الكاميرا المخفية التي كانت ينتجها التلفزيون الجزائري في السبعينات عن عمر ناهز الــ 83 سنة اثر أزمة قلبية .

و سيرواى الفقيد التراب عصر هذا السبت بمقبرة سيدي يحيى بالجزائر العاصمة حسب نفس المصدر.

و قدم الفقيد الذي التحق بمؤسسة التلفزيون سنة 1970 عدة اعمال درامية منها فيلم سركاجي في 1982 و مسلسل حكايات الناس عام 1985 وفيلم نهاية الإضراب العام 1992 وبورتريه العام 1994.





و بالمتاسبة، أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ان المسار المهني للمخرج السينمائي الحاج رحيم "حافل بالمعطاءات و الإبداع" مما "يدل على احترافيته و اهتماماته بما يجري في الواقع الاجتماعي الذي نعيشه".

وقال الوزير في برقية تعزية ان "مسار المرحوم السينمائي و التلفزيوني الثري و انتاجاته القيمة و الهادفة اشتهر بالكاميرا المخفية في السبعينات التي كانت له فيها بصمته الخاصة إلى جانب عدد من المسلسلات في الدراما الاجتماعية هدا المسار الحافل بالمعطاءات و الإبداع يدل على احترافيته و اهتماماته بما يجري bفي الواقع الاجتماعي الذي نعيشه".

وتقدم وزير الثقافة بهذه المناسبة الأليمة خالص التعزية لعائلة الفقيد bو الأسرة الثقافية راجيا من المولى عز و جل أن يتغمده برحمته الواسعة و يسكنه bفسيح جنانه و يلهم ذويه الصبر و السلوان..



