أول صورة ملونة عبر ألسات 1-ن : "سابقة وطنية" في مجال التصوير عبر الأقمار الاصطناعية

علم لدى الوكالة الفضائية الجزائرية أن التقاط أول صورة ملونة عبر القمر الاصطناعي الجزائري النانو ساتل ألسات 1-ن يوم 3 ديسمبر الفارط يعد "سابقة وطنية" في مجال التصوير الفضائي عبر النانو سواتل.

وصرح رئيس مشروع "آل سات 1-ن" فوزي جمان أن "التقاط هذه الصورة الأولى عبر القمر الاصطناعي "ألسات 1ن" من طرف إحدى الكاميرات الثلاثة الموجودة على متنه يعتبر مرحلة هامة في هذه المهمة و سابقة وطنية في مجال التقاط الصور الفضائية عبر النانو سواتل".

وأوضح أن هذه الصورة التقطت من طرف الكاميرا الواسعة النطاق (WFI) يوم 3 ديسمبر 2016 فوق منطقة ارخانغلسك أوبلاست على ساحل شمال-غرب روسيا.

وأضاف أن "هذه الصورة التي تم التقاطها مع غروب الشمس تظهر معالم الساحل على اليمين و بوادر شروق قطبي على منطقة القطب الشمالي حيث يطغى عليها لون أحمر داكن عميق".

وحسب ذات المسؤول "تسمح هذه الصورة برؤية قمم الجبال التي تكسوها الثلوج عبر الغيوم .

وأعلن جمان أن مهمة "ألسات 1-ن" تندرج في إطار التعاون بين الوكالة الفضائية الجزائرية والوكالة الفضائية البريطانية.

وأكد أن هذا التعاون سمح للمهندسين الجزائريين باكتساب مهارات في مجال تطوير و إدماج السواتل النانومترية و كذا بلوغ استقلالية في مجال عمليات النانو سواتل.

وأضاف أن "عمليات الإشراف و المراقبة لألسات 1-ن تمت من طرف مهندسين جزائريين على مستوى مركز تطوير الأقمار الاصطناعية ببئر الجير في وهران.

و سجل رئيس مشروع "ألسات 1-ن" في هذا الإطار انه علاوة على تطوير و صيانة وسائل مراقبة القمر الاصطناعي يسمح المركز بالتحقق من صحة العملية انطلاقا من المحطة الأرضية.

كما يسمح المركز بالتقاط و وضع معطيات علمية و تقنية يقدمها الساتل تحت التصرف على غرار الصور و القياسات.

واعتبر جمان في الأخير أن "استغلال الصور و المعطيات العلمية الأخرى الملتقطة عبر الساتل 1-ن من طرف مجموعة المهندسين و الباحثين الجزائريين سيسمح بتطوير مجال البحث و التكنولوجيات الفضائية المتقدمة على المستوى الوطني".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج