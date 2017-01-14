كان 2017 : غينيا بيساو تفرض التعادل على الغابون وتحقق أول نقطة تاريخية في النهائيات

حقق منتخب غينيا بيساو المفاجأة في المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا بالغابون بعدما فرض التعادل على البلد المضيف بهدف لمثله لحساب المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الكاميرون وبوركينا فاسو.

وسجل نجم المنتخب الغابوني وبروسيا دورتموند الألماني بيير إيمريك أوباميانغ أول أهداف النسخة الـ31 للـ" كان" في الدقيقة 52 بعد استقبال تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء، ليودعها في الشباك ، بينما انتظر منتخب غينيا بيساو الذي يشارك لأول مرة في النهائيات حتى الدقيقة 91 لتعديل النتيجة برأسية قاتلة عن طريق اللاعب جواني سواريس الذي منح أول نقطة تاريخية لغينيا بيساو في تاريخ نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وفي انتظار نتيجة المواجهة الثانية بين المنتخب الكاميروني ونظيره البوركينابي (سا 20:00) تتصدر كل الغابون وغينيا بيساو المجموعة الاولى مناصفة برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية