الجيش السوري يصد هجوما لداعش في دير الزور ويبدأ عملية عسكرية في ريف حمص

تمكنت وحدات من الجيش السوري اليوم السبت من صد هجوم لمسلحي تنظيم"داعش" الإرهابي على نقاط عسكرية في محافظة دير الزور (شرق سوريا) في حين يستعد الجيش السوري لبدء هجوم على محيط مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي والذي يسيطر عليه داعش.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن"وحدات من الجيش خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من تنظيم ( داعش ) هاجموا نقاطا عسكرية على المحاور الجنوبية والشمالية الغربية للمطار ومحيط جبل الثردة وفي أحياء الرشدية والحويقة والصناعة ومنطقة البغيلية ومحيطها بالريف الغربي".

وأكدت الوكالة الرسمية أن الاشتباكات انتهت"بإحباط الهجوم ومقتل العديد من أفراد تنظيم ( داعش ) وفرار من تبقى منهم.

ويسيطر تنظيم"داعش"الإرهابي على معظم أنحاء محافظة دير الزور التي تقع على الحدود مع العراق بما في ذلك أكثر من نصف المدينة ويحاصر المناطق التي ما تزال الحكومة تسيطر عليها بالمدينة منذ قرابة عامين.

وفي سياق متصل يستعد الجيش السوري لشن هجوم واسع في محيط مطار التيفور العسكري بريف حمص العسكري بعد أن استقدم تعزيزات عسكرية إلى البادية السورية بهدف استعادة السيطرة على المطار بحسب مصدر عسكري.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية