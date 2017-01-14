وفاة أربعة دركيين في حادث انفجار ورشة نفق الشفة بالبليدة

لقي أربعة دركيين حتفهم بالخطأ في حادث انفجار وقع مساء هذا السبت على مستوى ورشة أشغال انجاز نفق بالشفة (غرب البليدة) المندرج في إطار أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد، حسبما علم من مدير الحماية المدنية وكذا مصادر أمنية.

واستنادا لما ذكره لوأج العقيد فدي نور الدين فان أعوان وحدتي الحماية المدنية التابعين للشفة وموزاية تدخلتا مساء اليوم لنقل جثث أربعة ضحايا هلكوا في أشغال ورشة تفجير نفق الشفة الجارية به الأشغال ليتم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرانس فانون الجامعي.

وأوضح مصدر أمني أن الأمر يتعلق بأربعة دركيين هلكوا خطأ في حادث انفجار نفق الشفة الجارية به الأشغال ضمن ورشة انجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد.

يذكر أنه سجل العام الفارط حادث مماثل على مستوى نفق المقرونات بمنطقة حمام ملوان شرق الولاية أدى إلى وفاة شخص و إصابة تسعة أشخاص آخرين.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية