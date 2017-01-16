السفير الفلسطيني للإذاعة : نأمل في العودة إلى المفاوضات وفقا للشرعية الدولية

أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر لؤي عيسى هذا الأحد على ضرورة أن يخرج مؤتمر باريس للسلام الذي ينطلق اليوم بمشاركة 70 دولة ببيان يتضمن العودة إلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تحت غطاء الشرعية الدولية المتعددة وفي فترة زمنية محددة معربا عن أمله في نجاح هذا المؤتمر الذي يعد فرصة هامة لحل الدولتين.

وقال لؤي عيسى لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى لا نمانع في الموافقة على المبادرة الفرنسية من خلال اقامة هذا المؤتمر للخروج من حالة الجمود الموجودة بعد تعثر المفاوضات التي كانت عبثية-على حد تعبيره- والعودة إلى المفاوضات لكن بشروط أن تكون متعددة أي يحكمها القانون الدولي وفي فترة محددة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد السفير الفلسطيني على أهمية مشاركة الجزائر في مؤتمر باريس فوجودها يشعرنا بالاطمئنان على اعتبار أن الجزائرتعد حاضنة القضية الفلسطينية بمختلف تداعياتها معتبرا أن موقف الدول العربية التي ستحضر هذا المؤتمر سيكون ايجابيا وفي صالح فلسطين.

وفي معرض حديثه عن تصريحات الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب حول نقل سفارة امريكا إلى القدس أبرز المتحدث ذاته لجوء دولة فلسطين إلى كل القوى الموجودة بما فيها روسيا التي تعد قوة اساسية في مجال إحلال السلام والاستقرار للتصدي لهذا القرار الذي لو طبق سيؤدي إلى انهاء المفاوضات.

وأعرب السفير الفلسطيني عن أمله في تراجع ترامب عن هذا القرار الخطير الذي سيكون له تأثيرات سلبية على المجتمع الدولي والمنظومة القانونية داعيا إلى ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد لمواجهة ذلك.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية - حنان شارف