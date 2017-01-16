دعوة بباماكو لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب .. و سلال : مستعدون لمرافقة جهود مالي

دعا المشاركون في ختام قمة أفريقيا فرنسا ببماكو بمالي هذا السبت إلى تعزيز التعاون الإقليمي و الدولي في مجال مكافحة ظاهرتي التطرف العنيف و الإرهاب .

و قد أشاد البيان الختامي للقمة بجهود الجزائر في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب وبمبادرتها لتنظيم في ماي القادم 2017 ندوة دولية حول"الدور الحاسم للمصالحة الوطنية في هذا المجال ".

و كان الوزير الأول عبد المالك سلال بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في القمة قد جدد في كلمته أمام رؤساء الدول و الحكومات، استعداد الجزائر لمرافقة مالي في مرحلة اتفاق تطبيق السلم و المصالحة، مبرزا التحديات التي تهدد استقرار و أمن منطقة الساحل من أجل إقامة تعاون بجميع أبعاده.

و أبرز الوزير الأول من جهة أخرى نظرة أفريقيا للشراكة و السلم و تحقيق النمو و في هذا السياق دعا سلال إلى رفع التحديات الراهنة و على رأسها التحدي الأمني و التنموي ، و شدد الوزير الأول على أهمية مؤتمر القمة أفريقيا فرنسا لا سيما أنه يسبق اجتماع قمة رؤساء الدول و حكومات الإتحاد الأفريقي بأديس أبابا.

المصدر : الإذاعـــة الجزائرية