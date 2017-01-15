اذاعة جيل أ ف م تطفيء شمعتها الخامسة

أطفأت هذا الأحد إذاعة جيل أف أم JIL FM شمعتها الخامسة و التي حاولت منذ نشأتها استقطاب فئة الشباب من خلال أسلوبها الخاص و التعرف على انشغالاتهم.

وفي هذا الخصوص أكد مدير إذاعة جيل ا ف م مراد وضاحي أن المسعى الرئيسي لهذه الإذاعة هو تقريب المستمع وخاصة فئة الشباب من الإدارة والتي وصفها بمهمة كل الإذاعات الجزائرية. كما أكد أن إذاعة جيل أ ف م تحاول أن تعمل باحترافية أكثر و بلغة مفهومة لدى كل الجزائريين و الشباب مضيفا أن "أمام إذاعة جيل أ ف م مسيرة طويلة للتعلم و التحسن أكثر".

المصدر: القناة الإذاعية الأولى