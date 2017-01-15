انقطاع حركة المرور بعدة طرق وطنية وولائية بسبب تراكم الثلوج

تسبب إستمرار التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج في انقطاع حركة المرور عبر العديد من الطرق الوطنية والولائية, حسب ما أوردته مصالح الدرك الوطني الأحد في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الاضطرابات الجوية ستتواصل إلى غاية منتصف نهار الأحد بمناطق شرق ووسط البلاد, مما أدى الى تأثر حركة المرور في العديد من الطرق الوطنية والولائية.

ونتيجة لهذا الوضع, فقد شهدت ولاية جيجل غلق حركة المرور بسبب تراكم الثلوج عبر الطريق الولائي 137 ب الرابط بين بلدتي زيامة منصورية وإراقن سويسي بالمكان المسمى زنزانة, والطريق الولائي رقم 135ب الرابط بين بلديتي الطاهير وأولاد عسكر عند المكان المسمى مشتتة أولاد بوزيد, وكذا الطريق الولائي 142 العابر لإقليم بلدية الشحنة.

وبولاية بجاية, تسبب تراكم الثلوج في غلق الطريق الوطني 26 أ الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو في شطره العابر لبلدية شلاطة والطريق الوطني 9 العابر لبلدية سوق الاثنين.

كما شهدت حركة المرور نفس الوضعية بولاية تيزي وزو بفعل تراكم الثلوج على مستوى الطريق الوطني 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالمكان المسمى فج تيروردة والطريق الوطني 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و والبويرة بالمكان المسمى أسول والطريق الوطني 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بمنطقة سيدي نكولان, في حين شلت حركة المرور بسبب تراكم الثلوج بولاية سكيكدة وذلك بالطريق الوطني 132 في شطره العابر لإقليم بلدية أولاد عطية على امتداد 10 كلم.

وبولاية برج بوعريريج, إنقطعت حركة المرور على مستوى الطريق الوطني 76 في شطره العابرلبلدية برج زمورة بالمكان المسمى المدافع وعنصر وزلو, والطريق الولائي 43 في شطره العابر لبلدية الجعافرة بالمكان المسمى أورير على امتداد 10 كلم, والطريق الولائي 44 الرابط بين بلديتي الجعافرة وثنية النصر بالمكان المسمى تركابت على امتداد 5 كلم وذلك بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وشلت حركة المرور أيضا لنفس الأسباب (تراكم الثلوج) بولاية سوق أهراس بالطريق الوطني 20 الرابط بين مركز العبور البري بالفويض إلى غاية مفترق الطرق بفج العمد, بلدية أولاد إدريس.

وبولاية عنابة, انقطعت حركة سير المركبات بالطريقين الولائيين 16 و 16 أ الرابطين بين بلديتي سرايدي وعنابة بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

ولنفس الأسباب, شلت الحركة بولاية سطيف على مستوى الطريق الوطني 75 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية في شطره العابر لبلديات تالة ايفاسن, بوعنداس وآيت نوال مزادة وذلك على مسافة 10 كلم.

كما شلت حركة المرور بالطريق الوطني 77 الرابط بين ولايتي سطيف وجيجل في شطره العابر لبلديات عين السبت, بني عزيز والعلمة وكذا الطريق الوطني 74 الرابط بين بلديتي بني ورتيلان وبوقاعة.

وعرفت ولاية باتنة نفس الاضطرابات في حركة المرور حيث شلت هذه الحركة نتيجة التساقط الكثيف للثلوج بالطريق الوطني رقم 45 والطريق الولائي رقم 172 العابرين لإقليم بلدية إيشمول.

من جانب آخر, أحصت مصالح الدرك الوطني وفاة أربعة أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح خطيرة في 18 حادث مرور وقعت بالعديد من مناطق الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب التقلبات الجوية.

ولهذا الغرض, تنصح قيادة الدرك الوطني مستعملي الطريق بتخفيض السرعة والتحلي بالحيطة والحذر ومضاعفة مسافة الأمان.

كما تؤكد أن وحداتها القاعدية المتمثلة في الوحدات الإقليمية ووحدات الطرقات تقوم بتكثيف دورياتها عبر جميع المحاور التي تعرف تساقط الثلوج لضمان تنقل وأمن مستعملي الطريق, مشيرة إلى أنه تم "تسخير كل الوسائل المادية والبشرية والتقنية اللازمة وتقديم نصائح لكل من يتأهب للسفر أو التنقل خاصة في هذه الظروف الجوية الصعبة".

وتدعو مصالح الدرك الوطني المسافرين إلى تصفح موقعها الالكتروني "طريقي .دز" الذي يوفر معلومات آنية عن حالة شبكة الطرقات وأيضا الرقم الأخضر "1055" للاتصال عند حدوث أي طارئ.