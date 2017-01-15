الجزائر 2- زيمبابوي 2 : الخضر يعودون من بعيد ويكتفون بالتعـادل

اكتفى المنتخب الوطني لكرة القدم بالتعادل مع نظيره الزيمبابوي (2-2) لحساب الجولة الاولى من المجموعة الثانية لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تجري وقائعها بالغابون.

وافتتح الخضر باب التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق نجم ليستر سيتي رياض محرز ، بعدما قاد سليماني هجمة معاكسة ، فما عدل ماهاشي النتيجة في الدقيقة لصالح زيمبابوي 18 قبل أن يضاعف موشيكوي النتيجة لصالح منافس الخضر عن طريقة ركلة جزاء .

وبدى رفقاء القائد الجديد للخضر عيسى ماندي تائهون فوق أرضية الميدان خلال الشوط ، حيث عرف أشباب باسووا كيف يتحكمون في الكرة وهددوا مرمى مبولحي في أكثر مناسبة بدءا من الدقيقة الـ 8 ، ونجح حارس الخضر في إنقاذ الجزائر في الدقيقة الـ 22 بعدما تصدى كرة ماهاشي بصعوبة إلى الركنية.

وحاول رفقاء براهيمي العودة في النتيجة عن طريق الكرات الثابتة لكن دون جدوى قبل ان ينهو الشوط الأول بأداء باهت.

ومع بداية الشوط الثاني دخل رفقاء محرز بقوة محاولين العودة في النتيجة وتحقيق الفوز ، لكن الكرة أبت دخول الحارس الزيمبابوي مكروفا فيما ردت العارضة الأفقية كرتين لصالح الخضر الاولى كانت برأسية بن سبعيني في الدقية الـ58 بعد ركنية غولام والثانية بتوزيعة جميلة من غولام اصطدمت بأحد المدافعين في الدقيقة الـ73، وقبلها تفنن كل من براهيمي قديورة ومحرز في إهدار الفرص، بينما كان رجل اللقاء الحارس مبولحي بكل جدارة بعدما استطاع إنقاذ شباكه من عدة أهداف محققة في الدقيقتين الـ 53 و 81 .

وانتظر الخضر إلىى غاية الدقيقة الـ 82 لتعديل النتيجة عن طريق رياض محرز مجددا ليضف الهدفق الثاني له في دورة الغابون قبل أن ينهي الحكم اللقاء في الدقيقة الـ 93 بتعادل الجزائر وزيمبابوي بهدفين لمثلهما.

وفي انتظار نتيجة المواجهة بين المنتخب التونسي ونظيره السينغالي (سا 20:00) يتصدر الخضر الجموعة الثانية مناصفة مع زيمبابوي

بطاقة فنية

ملعب : فرانس فيل، طقس حار نسبيا، جمهورمتوسط، تنظيم محكم،

التحكيم : الثلاثي تيسيما "إثيوبيا"، بيريموشاهو "بورندي"، دومبيا "غينيا"

الأهداف: محرز (د13) (د لـ الجزائر/ ماهاشي (د18) موشيكوي، (ر.ج د29) لـ زيمبابوي

الجزائر: رايس مبولحي، مختار بلخيثر، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، فوزي غلام، عدلان قديورة، رياض بن طالب، ياسين براهيمي، رياض محرز، العربي سوداني، إسلام سليماني.

المدرب: جورج ليكنس

زيمبابوي: مارشال، كوستا، فيري، زفيركوي، باسيرا، موشيكوي، ماهاشي، كاتساندي، موسوندا، بيليات.

المدرب: باسووا.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية