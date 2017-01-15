أمطار غزيرة وثلوج مرتقبة شرق و وسط البلاد ابتداء من مساء الأحد

15/01/2017 - 18:01

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأن أمطارا غزيرة تكون أحيانا مصحوبة برعود و برد مرتقبة على ولايات وسط و شرق البلاد ابتداء من مساء الأحد.

و أوضح ذات المصدر بأن الولايات المعنية هي بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و قالمة و سوق أهراس و قسنطينة و ميلة و شمال سطيف.

و أضاف البيان ذاته أن صلاحية النشرية الخاصة تمتد من يوم الأحد 15 جانفي على الساعة التاسعة (21:00 سا) إلى غاية يوم الثلاثاء 17 جانفي على الساعة الثانية عشر (12:00 سا) أما نسبة الأمطار المرتقبة فستبلغ أو تتجاوز 70 مم  محليا.

كما ستشهد ولايات تيزي وزو و بومرداس و الجزائر و تيبازة و البليدة و البويرة تساقط أمطار و ذلك من يوم الاثنين 16 جانفي على الساعة الثانية عشر (12:00 سا) إلى غاية يوم الثلاثاء 17 جانفي على الساعة الثانية عشر (12:00 سا) مع نسبة أمطار مرتقبة تبلغ أو تتجاوز 40 مم محليا.

و أفاد الديوان في نشرية خاصة بأن الثلوج ستستمر في التساقط على مرتفعات وسط و شرق البلاد التي يتجاوز علوها 800 متر.

و أوضح ذات المصدر بأن الولايات المعنية هي عين الدفلى و البليدة و المدية و تيزي وزو و البويرة و بجاية و سطيف و برج بوعريرج وجيجل و قالمة و باتنة وأم البواقي و خنشلة و تبسة.

و أضافت ذات النشرية بأن الثلوج المرتقبة سيتراوح سمكها مابين  15 و 20 سم و سيتجاوز محليا 30 سم وذلك خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد إلى غاية يوم الاثنين 16 جانفي على الساعة الثالثة (15:00 سا) زوالا.

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