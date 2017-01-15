مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في حادث مرور بقالمة

توفي شخصان وأصيب ثلاثة (3) آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام بين سيارتين سياحيتين مساء اليوم الأحد ببلدية بومهرة أحمد بولاية قالمة حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأضاف ذات المصدر بأن شابين يبلغان من العمر 32 و33 سنة كانا على متن نفس سيارة توفيا بعين المكان في هذا الحادث الذي وقع في حدود الساعة الخامسة و 55 دقيقة من مساء اليوم و ذلك بمخرج ذات البلدية على الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين قالمة و بوشقوف باتجاه ولاية سوق أهراس.

و ذكر المصدر كذلك بأن جثتي المتوفين تم نقلهما إلى المصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة مضيفا بأن الحادث تسبب أيضا في إصابة 3 أفراد من عائلة واحدة بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم امرأة تبلغ من العمر 45 سنة استدعت إصابتها نقلها إلى مستشفى الحكيم عقبي بقالمة فيما تم نقل الرجل و طفل صغير إلى المؤسسة الاستشفائية ببلدية بومهرة أحمد.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المؤهلة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث.