كأس إفريقيا للأمم 2017 : المنتخب السنغالي يفوز على نظيره التونسي (2-0)

فاز منتخب السنغال هذا الأحد في ملعب فرانسفيل( الغابون) على نظيره التونسي بثنائية نظيفة (2-0) في لقاء اليوم الأول للمجموعة الثانية لكأس إفريقيا للأمم 2017 الجارية بالغابون (14 يناير-5 فبراير).

وسجل هدفي اللقاء كل من سايدو ماني د10 بضربة جزاء وكارا امبوجي د30.

وكان المنتخب الوطني الجزائري قد تعادل في وقت سابق اليوم مع منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-2 في نفس المجموعة.

وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي سينطلق بداية من 28 يناير.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية