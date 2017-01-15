كأس إفريقيا للأمم 2017 : المنتخب السنغالي يفوز على نظيره التونسي (2-0)

15/01/2017 - 23:04

فاز منتخب السنغال هذا الأحد في ملعب فرانسفيل( الغابون) على نظيره التونسي بثنائية نظيفة (2-0) في لقاء اليوم الأول للمجموعة الثانية لكأس إفريقيا للأمم 2017 الجارية بالغابون (14 يناير-5 فبراير).

وسجل هدفي اللقاء كل من سايدو ماني د10 بضربة جزاء وكارا امبوجي د30.

وكان المنتخب الوطني الجزائري قد تعادل في وقت سابق اليوم مع منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-2 في نفس المجموعة.

وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي سينطلق بداية من 28 يناير.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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رياضة, كرة القدم

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