استمرار التقلبات الجوية والأمن الوطني يجند كل الطاقات لفك العزلة عن المناطق المتضررة

تتوقع نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية استمرار تهاطل الأمطار الغزيرة التي تكون مصحوبة بالرعود والبرد بولايات وسط وشرق البلاد ، كما تتوقع نفس النشرية استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات بوسط وشرق البلاد التي يفوق علوها 800متر.

وفي هذا الجانب أوضحت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن رقطة أن هناك توقعات باستمرار التقلبات الجوية بالمناطق الشرقية والوسطى حيث ستشهد هذه الأخيرة تساقطا معتبرا للثلوج والامطار.

هذا وقد سخرت المديرية العامة للأمن الوطني إمكانيات هامة من أجل فتح الطرقات وفك العزلة عن المناطق المتضررة من الاضطرابات الجوية الأخيرة حسبا بيان للمديرية.

وأعطت قيادة الأمن الوطني توجيهات عاجلة في هذا الإطار حيث تم تشكيل خلية أزمة في مختلف الولايات للعمل وفق المخططات الأمنية المسطرة في مثل هذه الحالات .

إلى ذلك، أكد عميد الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني زواوي رابح على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة سواء المادية والبشرية بالتنسيق مع كل المصالح المختصة لتجاوز هذا الوضع داعيا السائقين إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر خاصة في الفترات الليلية لضمان السلامة المرورية .

من جهتها جندت مصالح الحماية المدنية كل الوسائل والإمكانيات للتحكم في زمام الأمور مثلما أفاد به مدير الاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية الرائد فاروق عاشور الذي شدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة واحترام قانون المرور.

من جانب آخر، أحصت مصالح الدرك الوطني وفاة أربعة أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح خطيرة في 18 حادث مرور وقعت بالعديد من مناطق الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب التقلبات الجوية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية