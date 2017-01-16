البروفسور نور الدين ياسع للإذاعة : نشجع تصنيع معدات الطاقة الشمسية في الجزائر

أوضح المدير العام لمركز تنمية الطاقات المتجددة البروفسور نور الدين ياسع أن وزارة الطاقة تعكف قريبا على تحضير مناقصة وطنية و دولية من أجل الإنجاز في المرحلة الأولى 4 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

و أضاف البروفسور نور الدين ياسع خلال نزوله هذا الاثنين ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن الجديد في هذه المناقصة أن سعرالكيلو واط الساعي سيكون وفق العروض التي تقدم من الشركات المختلطة و سيكون العرض لأقل ثمنا من حيث سعر الكيلو واط الساعي فهو الذي سيتحصل على المشاريع.

و كشف ضيف الأولى عن تشجيع تصنيع المعدات للطاقات الشمسية في الجزائر، و مرافقة ذلك بالإدماج المحلي لإنجاز هذه المشاريع بتكوين إطارات لدعم المستثمرين في بالمجال.

كما أكد المدير العام لمركز تنمية الطاقات المتجددة أن الجزائر ستحصي حسب المحطات المنجزة للطاقات المتجددة بمختلف أنماطها بحوالي 400 ميغاواط و ذلك بعد استكمال إنجاز 20 مدينة شمسية في مناطق الجنوب، مشيرا إلى أن الجزائر تحضر لإنجاز أكبر محطة من الطاقة الشمسية " الفتوفلتاييك" المركزة بسعة 30 كيلو واط في وحدة البحث بغرداية و بها يتم التركيز للإشعاع الشمسي مع نظام متحرك متابع لحركة الشمس، و أعلن عن وجود شراكة مع كوريا الجنوبية لإنجاز محطة كهروضوئية على الأسطح غير المستعملة موجهة لإنارة الإدارات .

وقال البروفسور ياسع إن مركز تنمية الطاقات المتجددة له مخابر بحث و يقوم بتوزيع الألواح الشمسية من أجل إنارة المنازل في المناطق النائية و الإنارة العمومية و كذا الموجهة للفلاحة و المستعملة في الري ، كما ينجز المركز حقول لتوليد الطاقة من الرياح كما هو الحال في منطقة رقان و عين صالح و تندوف و يوجد مشروع بأدرار بمقدار 10 ميغاواط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح لأن معدل سرعتها مرتفع بالمنطقة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي