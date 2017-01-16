ثلاثة أعمال مسرحية تتنافس ضمن مهرجان المسرح العربي بوهران

تتواصل بـالباهية وهران فعاليات المهرجان العربي للمسرح بإقامة عديد النشاطات الثقافية، إضافة لعروض عديد الأعمال المسرحية التي تتنافس ضمن فعاليات المهرجان.

وفي اجندة اليوم ندوة لمناقشة افضل ثلاثة نصوص مسرحية تتنافس في مسابقة تاليف النص المسرحي الموجه للكبار تحت ادارة الدكتورة نوال سامر من الجزائر.

ومع مرور ايام هذه التظاهرة تتقلص الاعمال المسرحية داخل المنافسة الرسمية لتصل الى ثلاثة عروض مسرحية كما نقلت مبعوثة القناة الاولى الى وهران فاطمة بلخيرمنها مسرحية الخلطة السحرية للسعادة للمخرج المصري شادي الدالي و التي ستعرض امام الجمهور اليوم بالمسرح الجهوي لوهران.

كما تتواصل بالموازاة مع ذلك العروض المسرحية بمستغانم و الخاصة بمهرجان المسرح الجامعي الى جانب ورشات يؤطرها مختصون وفنانون من الجزائر وعدة دول عربية في مختلف التخصصات على غرار"مهارات التمثيل".

و"مفاهيم الإخراج" و"الماكياج وفنون الأقنعة" و"ورشة الإيماء" و كذا "المسرح مع المكفوفين" و"المسرح والتغيير" و"المسرح والتراث" و"المسرح والأطفال" و"الكتابة للكبار" و"الكتابة للأطفال

يذكر أن فعاليات الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح التي ينظمها الديوان الوطني للثقافة والإعلام بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح بكل من ولايتي وهران ومستغانم تتواصل الى غاية ال19 من الشهر الجاري ببرنامج ثري حيث برمجت إدارة هذه الطبعة من المهرجان تكريم عدد من أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني الذين هم على قيد الحياة وكذا متابعة عرض لمسرحية "حيزية" عن نص عز الدين ميهوبي ومن إخراج فوزي بن براهم.ويقدم المهرجان على مدار10 أيام في مدينتي وهران ومستغانم قرابة 33 مسرحية بينها، ثماني مسرحيات وتحمل الدورة التاسعة من المهرجان اسم المخرج الجزائري الراحل عز الدين مجوبي.

المصدر : الإذاعــة الجزائرية