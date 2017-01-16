قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا بالضفة الغربية وغزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، 13 فلسطينيا بالضفة الغربية وقطاع غزة بينهم صحفي ونائب بالمجلس التشريعي وصيادين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين من مناطق متفرقة بمحافظة رام الله والبيرة، بينهم النائب في المجلس التشريعي أحمد مبارك والكاتب والأديب الهودلي.

ونقلت الوكالة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قولها أن الهودلي سبق وأن قضى في سجون الاحتلال 15 عاما ويشغل حاليا مدير مكتب بيت المقدس للأدب وعضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين وصدر له العديد من الأعمال الأدبية من روايات وقصص وكتب ومقالات وأنتج وألف فلمين يرويان حكايات الأسر والاعتقال.

وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال صحفيا فلسطينيا من بلدة دورا، في شمال رام الله، كما داهمت منطقة (الظهر) المحاذية لمستوطنة واقتحمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها واعتقلت شابا (18 عاما) فلسطينا.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال داهمت أيضا مخيم (العروب) واستولت على معدات محددة تعود ملكيتها للمواطن فلسطيني وفتشت منازل عدد من المواطنين.

كما نصبت حواجز عسكرية مفاجئة على مداخل بلدات (يطا وحلحول ومدينة الخليل الشمالي) وأوقفت المركبات.

وفي قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال صيادين فلسطينيين قبالة شاطئ بلدة (بيت لاهيا)، وذكرت مصادر فلسطينية أن زوارق الاحتلال حاصرت قارب صيد على بعد أربعة أميال بالمنطقة المسموح الصيد فيها في بحر (بيت لاهيا) وسط إطلاق نار كثيف واعتقلت صيادين كانا على متنه وصادرت القارب واقتادتهما إلى مكان مجهول.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال يومية بمدن الضفة الغربية وبلداتها تطال عشرات الفلسطينيين.