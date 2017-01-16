وفاة شارل هنري فافرود الصحفي و الكاتب السويسري صديق الثورة الجزائرية

توفي الصحفي و المصور و الكاتب السويسري شارل-هنري فافرود صديق الثورة الجزائرية اليوم الأحد عن عمر يناهز 89 سنة حسبما علم من أقاربه.

ولد الفقيد سنة 1927 و اهتم بالجزائر منذ سنة 1952 و هي السنة التي أنجز فيها أول روبورتاج له حول الوضع في الجزائر لحساب "لا غازات دو لوزان". و نشر سنة 1956 حديثا لفرحات عباس الذي أصبح فيما بعد رئيسا للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

و لعب شارل هنري فافرود الذي ساعد المناضلين الجزائريين في سويسرا و في مناطق أخرى, دورا هاما في الاتصالات بسويسرا بين مسؤولي الثورة و السلطات الفرنسية في إطار المفاوضات التي توصلت إلى اتفاقات إيفيان التي وقعت في 18 مارس 1962.

و هو صاحب العديد من المؤلفات حول الجزائر لا سيما "الثورة الجزائرية" و "جبهة التحرير الوطني في الجزائر" اللذين نشرا سنتي 1959 و 1962 على التوالي.

و أكد في حياته قائلا "أنا مدين كثيرا للجزائر. هي التي منحتني الوعي السياسي".

و كان شارل-هنري فافرود أيضا مؤسس متحف الاليزي بلوزان (سويسرا).

