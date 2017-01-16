كان 2017 : إصابات خفيفة لسوداني و سليماني و الطاقم الفني يعفيهما من الحصة الصباحية

أعفى مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جورج ليكنس ثنائي الهجوم هلال سوداني و إسلام سليمانيالمصابان، من الحصة التدريبية الاسترخائية صبيحة الاثنين بمقر إقامة "الخضر" بمواندا لمحو أثار التعب عقب مواجهة زيمبابوي (2-2) أمسية الاحد بفرانسفيل لحساب الجولة الاولى ضمن المجموعة الثانية من كأس إفريقيا للأمم (كان-2017) الجارية بالغابون.

ويعاني مهاجم ليستر سيتي سليماني من إصابة على مستوى العضلات المقربة للفخذ، حسبما أفادت به مصادر مقربة من الوفد الجزائري.

بالمقابل "لن ترهن" هذه الاصابات مشاركة أفضل مهاجمين للخضر قيد النشاط من المشاركة في مقابلة تونس يوم الخميس في إنتظار إجراء فحوصات معمقة.

وبقي سليماني و سوداني في الفندق لتلقي العلاج اللازم من قبل الطاقم الطبي للتشكيلة الوطنية.

خلال الحصة التدريبة التي إنطلقت على الساعة 00ر11 قام لاعبو المنتخب الجزائري بالركض حول الملعب قبل أن تغادر العناصر التي شاركت ضد زيمبابوي الملعب لفسح المجال لباقي اللاعبين بالتدرب تحت أعين الناخب الوطني جورج ليكنس.

و سيجري زملاء فوزي يوم غد الثلاثاء حصتين تدريبيتين تحضيرا للمباراة ضد "نسور قرطاج".

في المباراة الأخرى للمجموعة فازت السينغال على تونس بنتيجة (2-0) مما سمح ل "أسود التيرانغا" بإعتلاء الصدارة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج