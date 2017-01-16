كأس العالم العسكرية 2017: المنتخب الجزائري يفوز على ألمانيا 2-1 ويكرر ملحمة خيخون بعمان

فاز المنتخب العسكري الجزائري لكرة القدم، هذا الاثنين، على نظيره الالماني بنتيجة (2 -1) الشوط الاول (1-0) برسم الجولة الاولى عن المجموعة الثانية للكأس العالمية العسكرية للمجلس الدولي للرياضة العسكريةبالعاصمة العمانية مسقط من 13 إلى 29 جانفي 2017.

وسجل أهداف اللقاء كل من عبد الرحمن مزيان (33) وسفيان خدير (86) لفائدة الجزائر، في حين أحرز هدف الألمان اللاعب ستال (62).

وتلاقي الجزائر في الجولة الثانية المقررة الاربعاء منتخب ايران، قبل التباري مع كوريا الشمالية يوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة والاخيرة عن مرحلة المجموعات.

ويعول الفريق الجزائري في "الذهاب بعيدا" و "لم لا التتويج باللقب" اذا سمحت الفرصة، حسبما صرح به الناخب الوطني محمد بوطاجين.

وتعرف هذه المنافسة مشاركة 16 دولة عضوة في المجلس الدولي للرياضة العسكرية.

وتتكون المجموعة الاولى من عمان (البلد المنظم)، غينيا، البحرين وفرنسا، بينما تتضمن المجموعة الثالثة منتخبات مصر وبولونيا وكندا وسوريا.

أما المجموعة الرابعة فتتكون من ايرلندا ومالي وقطر والولايات المتحدة الامريكية.

المصدر :الإذاعة الجزائرية/وأج