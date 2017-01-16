استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات وسط و شرق البلاد التي يتجاوز علوها 600 م

يتواصل تساقط الثلوج على مرتفعات وسط و شرق البلاد التي يتجاوز علوها 600 متر إلى غاية صبيحة الأربعاء حسبما أفادت به الاثنين نشرة خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

الولايات المعنية بموجة تساقط الثلوج هذه هي عين الدفلى والبليدة والمدية وتيسمسيلت وتيزي وزو والبويرة وبجاية وسطيف وبرج بوعريرج وجيجل وقالمة وسكيكدة وباتنة وقسنطينة وميلة وأم البواقي وسوق اهراس وخنشلة و تبسة.

وحسب نفس المصدر فمن المتوقع أن يصل سمك الثلوج إلى 20 سم و يمكن أن يتجاوز محليا 40 سم لاسيما في بجاية وجيجل و سطيف خلال مدة صلاحية هذه النشرة التي ستستمر إلى غاية الأربعاء السادسة صباحا.