النص المسرحي "زمن اليباب" للأردني هزاع البراري يفوز بجائزة المسرح العربي لوهران

أحرزالنص المسرحي "زمن اليباب" للكاتب الأردني هزاع البراري على الجائزة الاولى في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار التي نظمت هذاالإثنين في إطار الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي الذي تجري فعالياته بوهران من 10 إلى 19 جانفي الحالي.

وتعني كلمة "اليباب" عنوان النص المسرحي "القحط" حيث يرى الكاتب أن الأمة العربية تمر بمرحلة من "اليباب و الموت المستفحل الجاثم على القلوب" كما قال مضيفا"أنه لا يقصد موت الأشخاص وإنما يتحدث عن موت واسع يمس الأحلام و المشاريع والآفاق".

وأوضح البراري على هامش حفل التتويج بهذه الجائزة أن المسرح العربي يعاني من "أزمة نص لقلة كتابه بفعل التوجه كبير إلى الرواية و السينما".

وأرجع هذه الوضعية إلى "عدم وصول المسرح إلى الجماهيرية المطلوبة و حسره في تظاهرات و مهرجانات موجهة إلى نخبة معينة من المتلقين".

واعتبر أن الحل يكمن في إشراك كتاب جدد وافدين من القصة القصيرة و الرواية في الكتابة المسرحية والذي "من شأنه أن يساهم في انطلاقة حقيقية للنص المسرحي" مضيفا أن المسابقات و الجوائز قد تكون "حافزا جيدا".

وتقدر القيمة النقدية للجائزة الأولى ب 5.000 دولار و الثانية ب 3.000 دولار و التي عادت إلى المصري سعيد حامد شحاتة عن نصه "أريد رأسي".

ويحكي نص المسرحية عن قصة ملك اختلطت عليه الأمور وكثرت صدماته فهو "مصدوم في رعيته ومصدوم في ملكته التي يلاحقها الموت و مصدوم حتى من نفسه" يريد أن يخلع رأسه و يضعه أمامه حتى يعيد ترتيب أفكاره بيده.

هذه المسرحية التي يطغى عليها الطابع الفلسفي عبارة عن حوار بين الملك و حارسه الذي يعده باستمرار بإيجاد الحلول لجميع مشاكله وأنه سيتمكن عاجلا أم آجلا من وضع رأس الملك بين يديه.

وتقاسم الجائزة الثالثة بقيمة 2000 دولار مناصفة كل من محمود محمد القليني من مصر و البوصيري عبد الله من ليبيا.