كان2017/ بن سبعيني: "لم نخسر أي شيء حتى الأن"

شدد المدافع المحوري للمنتخب الجزائري لكرة القدم, رامي بن سبعيني, على ضرورة رد فعل إيجابي أمام تونس والسينغال من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للأمم (كان-2017) الجارية بالغابون .

وقال المدافع الشاب للخضر: "لم نحقق بداية جيدة في بداية الدورة بعد التعادل أمام زيمبابوي (2-2) لكننا لم نخسر شيء لحد الأن. تنتظرنا مباراتان مصيريتان في طريق التأهل".

في أول مباراة له كأساسي نال بن سبعيني (21 سنة) الإعجاب عندما شكل ثنائي وسط الدفاع مع عيسى ماندي ليعتبره المتتبعون من أبرز النقاط الايجابية أمام زيمبابوي إضافة للحارس مبولحي و المهاجم محرز صاحب الثنائية.

وأضاف اللاعب خريج أكاديمية بارادو: "كنا نعلم أن زيمبابوي تطبق كرة قدم جيدة. دخولنا المباراة لم يكن موفقا وتركنا المبادرة للفريق المنافس وهو ما صعب من مأموريتنا بمرور الدقائق. لحسن الحظ ردة فعلنا كانت في المستوى خلال الشوط الثاني".

بالنسبة للمدافع المحترف بنادي ران الناشط في الدرجة الاولى الفرنسية فإن الاهم هو تفادي الهزيمة في مستهل الدورة القارية.

وفي هذا الشأن أوضح يقول: "الاهم هو تفادي الانهزام. لعبنا بدفاع جديد و أنا متيقن أن الاداء والتنسيق سيتحسن من مباراة لأخرى".

وفي تعليقه على أول مقابلة لعبها كأساسي مع المنتخب الجزائري عبر إبن مدينة قسنطينة عن رضاه بمناسبة الخرجة الاولى له: "شعرت براحة فوق أرضية الميدان وقدمت افضل ما عندي. بمرور المباريات سأكسب المزيد من الخبرة و الثقة".

في المباراة الاخرى للمجموعة الثانية فازت السينغال على تونس بنتيجة (2-0)مما سمح ل "أسود التيرانغا" بإعتلاء الصدارة.

خلال الجولة الثانية سيواجه المنتخب الجزائري يوم الخميس نظيره التونسي (00ر17)، فيما يتبارىالسينغال مع زيمبابوي (00ر20). و يتاهل الاول و الثاني عن المجموعة للدور ربع النهائي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج