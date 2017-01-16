كــان 2017 : كوت ديفوار تشرع في الدفاع عن لقبها القاري بالتعادل (0-0) أمام الطوغو

16/01/2017 - 19:27

بدأ منتخب كوت ديفوار هذا الاثنين حملة الدفاع عن تاجه القاري بالتعادل السلبي، مع منتخب الطوغو في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس أمم إفريقيا الجارية بالغابون.

وعجزت "الفيلة" الايفوارية المنقوصة من نجمها جيرفينيو المصاب في "كسر" صلابة الدفاع المنظم لزملاء النجم إيمانويل أديبايو قائد الفريق الطوغولي.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، مع أفضلية لصالح منتخب الفيلة في أغلب الفترات رغم السيطرة النسيبة لرفقاء أديبايور خلال الـ 15 دقيقة الأخيرة من المباراة ، حيث لم يتمكن الفريقين من الوصول إلى الشباك خلال أطوار المقابلة.

وحصد كل فريق، نقطة واحدة ليقتسما صدارة المجموعة الثالثة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة المغرب مع الكونغو الديمقراطية، على الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر.

المصدر: الإذاعة الجزائرية

 

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كرة القدم

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