الوادي : بدوي يحث الشباب على الاستثمار في قطاع الفلاحة

حث وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي مساء اليوم الاثنين من ولاية الوادي الشباب على الاستثمار في قطاع الفلاحة.

وأوضح الوزير خلال تدشينه مركب غرف التبريد (20.000 متر مكعب) ببلدية الطريفاوي بدائرة حاسي خليفة في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى هذه الولاية أنه يتعين على الشباب "اقتحام عالم الاستثمار في قطاع الفلاحة سيما بهذه الولاية ذات الخصوصية الفلاحية بما من شأنه أن يساهم في تطوير الأنشطة الفلاحية ببلادنا" .

وأكد في ذات السياق أن الإمكانيات والمرافقة والشروط الملائمة التي توفرها الدولة للفلاحين تهدف أساسا إلى تفعيل وترقية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يساهم في توفير مناصب الشغل و يشجع الحركية الاقتصادية خارج المحروقات .

وتندرج مشاريع غرف التبريد في إطار تثمين الإنتاج الفلاحي الوطني و تساهم في الحفاظ على استقرار السوق وتموينها بشكل منتظم بالمنتجات الفلاحية المختلفة مثلما أضاف الوزير.

وتلقى السيد بدوي بذات الموقع عرضا مفصلا حول وضعية المنجزات التي تحققت بقطاع الفلاحة بالولاية بشقيه الزراعي والحيواني خلال سنتي 2000 و2016 .

وتم في تلك الفترة إنجاز 1.000 كلم من المسالك الفلاحية و370 كلم من الكهرباء الفلاحية وغرس 10.600 هكتار من النخيل والزيتون وحفر 3.000 بئر و وضع 2.500 بيت بلاستيكي حسب توضيحات مسؤولي القطاع.

وأشرف السيد بدوي بالمناسبة على توزيع (7) قرارات استفادة في إطار الإمتياز الفلاحي من أصل 3.300 قرار استفادة أنجز في 2016 قبل أن يتفقد بذات البلدية مستثمرة فلاحية تابعة لأحد الخواص.

وقبل ذلك دشن وزير الداخلية والجماعات المحلية مشروع 8.000 مقعد بيداغوجي بجامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي حيث دعا أثناء تلقيه عروض وتجارب لمخبر الموارد الصحراوية التابع للجامعة إلى تطوير البحث العلمي بالإعتماد على الطاقات المتجددة سيما منها الطاقة الشمسية.

وذكر في ذات السياق أنه سيتم استغلال الطاقة الشمسية في شبكة الإنارة العمومية للبلديات.

كما أشرف بذات المؤسسة الجامعية على تدشين ملعب العشب الاصطناعي ومضمار ألعاب القوى.

ودشن ببلدية الوادي أيضا المركز الطبي الاجتماعي لمستخدمي الجماعات المحلية وطاف بمرافقه. كما كرم بالمناسبة بعض متقاعدي قطاع الجماعات المحلية.

وأكد الوزير بذات الموقع على ضرورة تحسين الخدمة العمومية لا سيما ما تعلق بالتكفل الصحي و الاجتماعي لمستخدمي القطاع.

كما دشن السيد بدوي مقر الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية حاسي خليفة.

ويواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية زيارته غدا الثلاثاء بمعاينة وتدشين هياكل تابعة لدائرته الوزارية بعدد من مناطق ولاية الوادي.