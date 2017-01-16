مساهل يستقبل المبعوثة الخاصة للرئيس النيجيري حاملة رسالة الى الرئيس بوتفليقة

استقبل وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل يوم الاثنين بالجزائر العاصمة السيدة أمينة جان محمد الوزيرة النيجيرية المكلفة بالبيئة و المبعوثة الخاصة للرئيس النايجيري محمادو بوهاري.

و تحمل السيدة جان محمد رسالة من الرئيس النيجيري الى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و في تصريح للصحافة أكد السيد مساهل "تطرقنا الى تعزيز العلاقات الثنائية و الشراكة بين البلدين و كذا الى تنسيقنا على المستوى الافريقي لاسيما فيما يتعلق بالانتخابات القادمة بمجلس السلم و الأمن بالاضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

كما تمحورت المحادثات حول " تدعيم الوحدة الافريقية بهدف رفع تحديات السلم و الأمن و التنمية بافريقيا".

و من جهتها أشارت الوزيرة النايجيرية الى أنها تناولت مع السيد مساهل العديد من النقاط لاسيما " تعزيز العلاقات الثنائية و الشراكة بين البلدين".