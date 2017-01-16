دفتر شروط يلزم الصيدلية المركزية باقتناء أدوية منتجة محليا

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف هذا الاثنين من تيبازة عن دفتري شروط يلزم الأول الصيدلية المركزية على اقتناء أدوية منتجة محليا فيما يلزم الثاني المخابر الدولية الناشطة بالجزائر على إنتاج الأدوية محليا خلال سنتين.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل للولاية أن"مجهودات الحكومة الجزائرية في المجال كبيرة لتدعيم ومرافقة وتشجيع الإنتاج الوطني"مبرزا أن"حمل المخابر الدولية على الاستثمار في الجزائر وإنتاج الأدوية محليا ليس بالأمر السهل".

وأضاف السيد بوضياف بأن السوق الجزائرية "واعدة"، حيث تعد (الجزائر)"أكبر ضامن لمنتجي الدواء على المستوى العالمي" مبرزا مجهودات وزارته من خلال"استحداث الأطر القانونية والآليات والمناخ المناسب لتحقيق الأهداف المسطرة".

وأضاف الوزير بأن"الصيدلية المركزية ستعمل مستقبلا على إعلان مناقصة وطنية لاقتناء أدوية منتجة محليا قبل اللجوء إلى الأدوية المنتجة خارج الجزائر".

وفي السياق قال السيد بوضياف أنه"رافع من أجل هذا التوجه مع كبار مسؤولي دول أجنبية على اعتبار أن سوق الدواء في الجزائر واعدة وتفتح آفاقا واسعة للتصدير نحو دول إفريقية".

وأضاف أن"مراجعة قائمة الأدوية المسموحة للاستيراد من بين الآليات التي تجعل من المستورد يفكر في الاستثمار محليا من خلال خطة عمل تهدف إلى مرافقة المنتجين".

وتندرج العملية في إطار الأهداف التي سطرتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال سنة 2017 على رأسها"توفير وإنتاج الدواء".

كما سطرت الوزارة إستراتيجية ثانية تمثلت في عصرنة قطاع الصحة من خلال تعميم أنظمة الإعلام الآلي في التسيير والتسيير الالكتروني للملف الطبي وتعميم نظام التعاقد كما ذكر الوزير مبرزا بأن تيبازة تعد ولاية نموذجية في هذا المجال.

وبخصوص نظام التعاقد أكد السيد بوضياف أنه"ضرورة حتمية تمليها التطورات الحاصلة دون المساس بتاتا بمجانية العلاج"التي أكد عليها رئيس الجمهورية في عدة مناسبات على اعتبار أنها حق دستوري.

وأضاف أن نظام التعاقد"يسمح بالاطلاع آنيا على تسيير المؤسسات الإستشفائية وحاجياتها للأدوية وعدد المرضى المتكفل بهم ومردود كل مؤسسة في إطار شفاف باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية