كاس إفريقيا للأمم - 2017 : المغرب ينهزم أمام الكونغو الديمقراطية 0-1

انهزم المنتخب المغربي أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء هذا الإثنين على أرضية ملعب أوييم برسم منافسات الجولة الأولى من الدور الأول للمجموعة الثالثة ضمن نهائيات الدورة ال31 لكأس إفريقيا للأمم 2017 في كرة القدم التي تحتضنها الغابون إلى غاية يوم خامس فبراير القادم ، هذا وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جونيور كالونجي في الدقيقة 55 .

وفي المجموعة ذاتها تعادل المنتخب الإيفواري حامل اللقب مع نظيره الطوغولي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما في وقت سابق اليوم على أرضية الملعب ذاته.

وعقب هذه الجولة أصبح منتخب الكونغو الديمقراطية يتصدر المجموعة الثالثة بثلاث نقاط متبوعا في المركز الثاني بمنتخبي كوت ديفوار والطوغو بنقطة واحدة ، فيما يتذيل المنتخب المغربي الترتيب بدون رصيد .

وسيخوض المنتخب المغربي المباراة الثانية ضد نظيره الطوغولي يوم 20 يناير الجاري فيما سيواجه منتخب كوت ديفوار منتخب الكونغو الديمقراطية .

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية