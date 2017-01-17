19 ولاية تتساقط فيها الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 600 م إلى غاية صبيحة الأربعاء

أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن 19 ولاية معنية بتساقط الثلوج على مرتفعات وسط و شرق البلاد التي يزيد علوها عن 600 متر و ذلك إلى غاية صبيحة غد الأربعاء.

و أشارت إلى أن الولايات المعنية بموجة تساقط الثلوج الكثيف و الذي يمكن أن يتجاوز السمك 40 سنتم محليا هي سطيف ، بجاية و جيجل.

و في هذا الشأن فإن عديد الطرق الوطنية و الولائية مغلقة حيث قال رئيس مكتب الإعلام و الاتصال بمركز الإعلام و التنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني الرائد أحمد بن شارف للقناة الإذاعية الأولى صباح هذا الثلاثاء إن بعض الطرق تأثرت جراء الاضطراب الجوي الأخير الذي يمر بوسط و شرق الوطن منها ولايات: البليدة ، جيجل ، تيزي وزو ، البويرة، باتنة ، سوق أهراس،قسنطينة ، قالمة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج،مشيرا إلى أن عدة مقاطع من هذه الولايات شلت بها حركة المرور بسبب تراكم الثلوج.

و أضاف الرائد أحمد بن شارف أن المصالح المعنية تقوم بإزالة الثلوج في كل المسالك حتى إعادة فتحها في وجه حركة المرور.

مصرع7 أشخاص و جرح 53 آخرين في 28 حادث مرور

من جهة أخرى أكد رئيس مكتب الإعلام و الاتصال بمركز الإعلام و التنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني أن وحدات الدرك الوطني سجلت خلال 24 ساعة الماضية 28 حادث مرور أسفرت عن 7 وفيات و إصابة 53 شخص بجروح متفاوتة الخطورة.

و أضاف الرائد بن شارف أن الولايات التي سجل فيها أكبر الحوادث هي البليدة، الجزائر ، البويرة، بومرداس و غليزان بحادثين لكل ولاية ، و ينصح مستعملي الطرق بالالتزامات الضرورية من أجل السلامة المرورية.

إلى ذلك يبذل الجيش الوطني الشعبي و مختلف مصالح الأمن الوطني جهودا جبارة لفتح الطرق و فك العزلة من المناطق المحاصرة بالثلوج، و قد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في وقت سابق تسخير وسائل كبيرة و تجنيد أفرادها من خلال إسداء تعليمات عاجلة للانخراط في العملية لا سيما في الولايات المعنية بالتقلبات الجوية و تساقط الثلوج.

مونية مسلم سي عامر : تعليمات للتكفل بالأشخاص من دون مأوى

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, مونية مسلم سي عامر, هذا الثلاثاء أنه تم إعطاء تعليمات لمدراء النشاط الاجتماعي على المستوى الوطني من أجل إيواء الأشخاص الذين يعشون دون مأوى والتكفل بهم على مستوى مراكز الإيواء.

وقالت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش تكريم الفائزين بجائزة مسابقة 1 نوفمبر 54 لطبعة 2016 أن النشاط الاجتماعي "قائم ومتواصل على مدار السنة, خاصة بولايات الهضاب العليا والجنوب من خلال لجان ولائية يرأسها الولاة, لكن مع التقلبات الجوية الأخيرة, أعطيت تعليمات لمدراء النشاط الاجتماعي لتنظيم خرجات يومية من أجل التكفل بالأشخاص من دون مأوى داخل مراكز الإيواء".

وأشارت الوزيرة إلى أن مصالح النشاط الاجتماعي "نجحت في إدماج عدد من هؤلاء الأشخاص في عائلاتهم بعد حل المشاكل التي أدت بهم إلى التشرد في الشارع".

من جهة أخرى, كشفت الوزيرة أن مجموعة عمل متعددة القطاعات تعكف حاليا على وضع تعريف قانوني واجتماعي للمعوز يمكن من خلاله التحكم في البرامج الاجتماعية وتحديد المساعدة العينية للعائلات المعوزة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية