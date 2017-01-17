المدير العام للديوان المهني للحبوب : قلصنا فاتورة الاستيراد إلى 26 %في 2016

أعلن المدير العام للديوان المهني للحبوب محمد بلعبدي هذا الثلاثاء عن تمكنهم من تقليص من فاتورة الاستيراد إلى 26 بالمائة أي ما يعادل مليار و700 مليون دولار في 2016 مقارنة بسنة 2015 التي تجاوزت فيها الكميات المستوردة 2مليار و200 دولار ،مشيرا إلى تسويق قرابة 2 مليون و200 قنطار من البذور في إطار حملة الحرث والبذر التي شرع فيها الديوان مبكرا هذه السنة.

وأوضح محمد بلعبدي لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن تقليصهم لفاتورة الاستيراد في شعبة الحبوب كان بفصل الاستراتيجية التي اعتمدها الديوان من خلال الاستثمار في الموانئ لتفريغ البواخر في وقت قصير مما مكننا في 2016 من الدخول في الاسواق في ظرف قياسي وشراء كميات كبيرة من القمح خاصة القمح اللين.

وأشار إلى أن القمح اللين شكل الحصة الأكبر من فاتورة الاستيراد بنسبة 72 بالمائة ولدينا كل الإمكانيات لتحصيل انتاج وفير في مادة القمح الصلب.

وتطرق ضيف الأولى إلى حملة الحرث والبذر التي شرع فيها الديوان المهني للحبوب مبكرا حيث أكد على انه التحضير لهذه الحملة على مستوى كل الولايات وفتح شبابيك موحدة مع البنوك وشركات التأمين لتوفير الجو المناسب للفلاحين لاقتناء الأسمدة وكل البذور مضيفا انه تم بذل كل الجهود للقيام بهذه العملية في أحسن الظروف خاصة مع وفرة الأمطار التي نستبشر بها خيرا هذه السنة.

تسويق أكثر من 2مليون قنطار من البذور وامتصاص أراضي البور في اطار حملة الحرث والبذر

وكشف محمد بلعبدي عن تسويق قرابة 2 مليون و200 قنطار من البذور وتزال هذه العملية متواصلة مبرزا أن جديد هذه السنة في اطار حملة الحرث والبذر ادخال المكننة التي ساعدتنا على اقتصاد كمية البذور التي تم زرعها وتفادي التبذير إلى جانب أنه تم اتخاذ اجراءات صارمة من قبل وزارة الفلاحة لامتصاص أراضي البور من خلال توسيع مساحة الأراضي المزروعة مضيفا أنه هناك برنامج لتخصيص مساحات كبيرة في الهضاب العليا لزراعة العدس .

وبخصوص عملية وضع الأسمدة عل التربة أشار المتحدث ذاته إلى انه حاليا تم تخصيص مليون قنطار من الاسمدة الفوسفاتية وتحضير 500 ألف من الأسمدة الآزوتية والعملية متواصلة لتوفير هذا النوع من الأسمدة على مستوى كل التعاونيات.

كما أفاد بلعبدي أن لديهم 33 مزرعة نموذجية إلى جانب فتح عديد التعاونيات في مجال البقوليات حيث تم تخصيص 200 نقطة على مستوى الوطن للبيع بأثمان معقولة للمستهلك مباشرة .

وعن التسهيلات التي قدمها الديوان للفلاحين أكد محمد بلعبدي على انه تم تقديم عدة تسهيلات وقروض للفلاحين لاكتساب ثقتهم وضمان وجودهم على مستوى التعاونيات منها تمويل 50 ألف هكتار حيث قمنا بشراء آلات السقي على مستوى الجنوب والشمال .

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية -حنان شارف