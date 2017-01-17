أعوان الحماية المدنية يخمدون حريقا بأنبوب نقل البترول بالأغواط

تمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد حريق نشب بأنبوب نقل البترول على مستوى منطقة وادي مزي بولاية الأغواط.

أوضح الملازم الأول نقموش وليد لحماية المدنية الثلاثاء، ان الحريق اندلع مساء الاثنين بأنبوب بترول قطره 28 بوصة أثناء عملية صيانة جنوب محطة الضخ رقم 5 - الوحدات الثانوية للحماية المدنية لعين ماضي ووادي مرة وقصر الحيران وسيدي مخلوف وبليل والمركز المتقدم بحاسي الرمل.

واستغرقت عملية التدخل التي أشرف عليها المدير الولائي للحماية المدنية العقيد جمال خنفار نحو ساعتين باستعمال تسع (9) شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف وسيارتي اتصال وتعداد بشري قوامه 42 عونا وثلاثة ضباط وفقا لذات المصدر .

تمت السيطرة على الحريق وإطفائه بشكل كامل فيما تتواصل عملية التبريد و الحراسة الأمنية والتي ستستمر إلى غاية انتهاء الشركة المختصة من أشغال التصليح مثلما أشير إليه.