مدير علاقات العمل : النقابات المستقلة مدعوة لإثراء قانون العمل

تم هذا الاثنين بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تنصيب مدير علاقات العمل بالوزارة بهدف تنسيق الحوار الاجتماعي و التشاور بين الحكومة والنقابات.

وخلال نزوله ضيفا هذا الاثنين على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة ذكر مدير علاقات العمل بالوزارة عبد العالي ذروة بان الحوار بين الشركاء لم ينقطع أبدا ، مؤكدا أن دور هذا المنسق يكمن في تنظيم اللقاءات بين 102 منظمة نقابية عمالية و 36 أرباب عمل آخرين.

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت النقابات المستقلة ستشارك في الحوار الاجتماعي اكتفى عبد العالي ذروة بالقول إن "نسخة من مشروع قانون العمل سترسل لهاته النقابات".

وأضاف أنه سيدعو هذه النقابات المستقلة لإثراء مشروع قانون العمل "بآرائهم وملاحظاتهم" مشيرا في هذا الخصوص إلى أن النسخة سترسل إلى النقابات الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني