الرابطة الثانية: 4 لقاءات دون جمهور لمولودية سعيدة وانهزامها على البساط أمام مولودية العلمة

عوقب فريق مولودية سعيدة بأربعة لقاءات دون جمهور وإقرار خسارته في المباراة التي خاضها أمام مولودية العلمة والتي توقفت في الدقيقة الـ 83 يوم الجمعة الماضي برسم الجولة الـ 16 من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم, حسب ما أعلنت عنه الرابطة المحترفة هذا الثلاثاء على موقعها.

ويأتي القرار بعد اجتماع للجنة الانضباط أمس الاثنين, حيث عرفت هذه المواجهة رمي انصار الفريق المحلي للمقذوفات على ارضية الميدان مصيبة الحكم الرابع لتتوقف المباراة في الدقيقة ال83, كما تعرضت كراسي المدرجات الى التكسير.

وسلطت اللجنة غرامة مالية على الفريق ب200 الف دينار دون احتساب الخسائر التي ستقيمها ادارة الملعب.

وكانت مولودية سعيدة منهزمة خلال مجريات هذه المواجهة (2-0) عندما اعلن الحكم عن توقف اللقاء.

كما تمت معاقبة كل من لاعبي مولودية سعيدة بن جلول بن عودة و مولودية العلمة محمد بورحلة, اللذين تم طردهما خلال المباراة, بثلاث مقابلات حسب المصدر نفسه.

وعلى إثر هذا القرار, يصبح ترتيب الرابطة الثانية على النحو الآتي:

الترتيب نقاط لعب

1. نادي بارادو 37 16

2. شبيبة بجاية 28 16

3. إتحاد البليدة 27 16

--. اتحاد بسكرة 27 16

5. أهلي برج بوعريريج 25 16

6. مولودية سعيدة 23 16

--. شبيبة سكيكدة 23 16

8 . جمعية الشلف 20 16

--. وداد بوفاريك 20 16

10. شباب عين الفكرون 19 16

--. أمل بوسعادة 19 16

12. جمعية وهران 18 16

13. جمعية الخروب 16 16

14. مولودية العلمة 14 16

15. غالي معسكر 12 16

16. أمل الاربعاء 9 16.