مهرجان المسرح العربي : جائزتان لجزائريين في التأليف المسرحي للأطفال

فاز جزائريان بجائزتين (الثانية و الثالثة) في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال لسنة 2016 المنظمة في إطار مهرجان العربي للمسرح الذي تتواصل فعالياته هذا الثلاثاء بوهران.

وقد أفتكت الجائزة الثانية الجزائرية كنزة مباركي عن نصها "جحا ديجيتال" الذي يحكي قصة جحا الشخصية العربية المشتركة القادم من عالم الأسطورة حيث يعمل على جلب اهتمام الأطفال إلى أصالتهم وعدم نسيان تراثهم و لغتهم و هويتهم العربية أمام طغيان وسائل التكنولوجيات الحديثة التي سلبت عقولهم.

وسبق للكاتبة أن تحصلت مرتين متتاليتين على جائزة الشهيد "علي معاشي " الموجهة للشباب التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونالت أيضا جائزة الدكتورة هيفاء السنعوسي للمونودراما بالكويت في العام الماضي.

كما نال الجزائري عمر فروج الجائزة الثالثة عن نصه المسرحي "صفر واحد" الذي يحاول من خلاله ابراز أهمية الإعلام الآلي في تنمية طريقة تفكير الاطفال و يمكن أن تفتح لهم هذه الوسيلة مجالات عديدة.

كما تحصل الدكتور مصطفى محمد عبد الفتاح من سوريا الذي شارك بنص "دارين تبحث عن وطن" عن الجائزة الثانية مكررة فيما عادت الجائزة الثالثة المكررة للنص "صورة سيلفي" من تأليف المصري محمد محمد مستجاب.

أما الجائزة الأولى فقد قررت لجنة التحكيم لهذه المسابقة حجبها بسبب "بعض الضعف" في مستوى اللغة في النصوص الأربعة المذكورة المرشحة للفوز و الكتابة المشهدية و كذا بناء الشخصيات وذلك بدون إنقاص من حقوق المتسابقين من القيمة النقدية للجائزة حسبما ذكره أحد أعضاء لجنة التحكيم الناقد الفلسطيني فتحي عبد الرحمان الذي أبرز أن هذه النصوص "بحاجة إلى تطوير" وهي متقاربة مما جعل اللجنة تفضل أن تكون الجوائز مكررة.

وقد ركزت النصوص الأربعة المقدمة في إطار هذه المسابقة على موضوعي وسائل تكنولوجيات الاتصال الحديثة و عالم الفضاء.