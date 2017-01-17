"كــان" 2017 : "البلاك ستارز " يستهلون المنافسة بفوز صعب (1-0) أمام أوغندا

حسم المنتخب الغاني لكرة القدم أولى مواجهاته في كأس أمم إفريقيا الجارية بالغابون لصالحه بالفوز 1-0 أمام المنتخب الأوغندي لحساب المجموعة الرابعة.

وسجل وسط وست هام يونايتد الإنجليزي أندري أيو هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الـ13 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء بعد تعرض زميلية جيان أسامواه لخطإ في منطقة الـ18 متر.

وسيطر البلاك ستارز على المباراة، منذ بدايتها حيث أضاع العديد من الفرص، حيث نجح أندريا أيو مهاجم الفريق في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة "31" من عمر الشوط الأول، بعد خطأ حصل علية المخضرم أسامواه جيان بشكل ساذج من المدافع الأوغندي.

وفي الشوط الثاني، فرض المنتخب الأوغندي سيطرته على اللقاء، حيث اعتمد على التسديد بشكل مكثف من خارج منطقة الجزاء، ليضيع غوران أيو مهاجم غانا فرصة تعزيز تقدم فريقه بعد انفراد تام بالحارس أونيانغو.

كريستيان أتسو الغاني.. أفضل لاعب

وحصد كريستيان أتسو جناح المنتخب الغاني، لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أوغندا، حيث قدم مستوى مميزا للغاية، على مدار شوطي المباراة حيث كان مصدر خطورة البلاك ستارز الأول، على المرمى الأوغندي.

ويتصدر المنتخب الغاني، المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بينما يتذيل المجموعة الفريق الأوغندي بدون رصيد في انتظار نتيجة المواجهة بين المنتخب المصري والمنتخب المالي .

المصدر: الإذاعة الجزائرية