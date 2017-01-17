أبو عبد الله غلام الله يدعو إلى إنشاء مجلس توجيهي وطني

دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد أبو عبد الله غلام الله يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى إنشاء مجلس توجيهي وطني للاهتمام بالشأن الديني في الجزائر.

وأقترح الدكتور ابوعبد الله غلام الله بمنتدى جريدة الشعب "إنشاء مجلس توجيهي وطني يكون على شاكلة سلطة الضبط للسمعي البصري ولكن يتمتع بصفة أخلاقية دينية لا قانونية وذلك للاهتمام بالشأن الديني".

وذكر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بان هذا المجلس الذي من مهامه التوجيه يتكون من أعضاء يمثلون مختلف الجهات المعنية منها وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى وغيرهما.

كما طالب أن تكون هذه الهيئة ممثلة على مستوى القنوات التلفزيونية الخاصة من اجل تقديم الاستشارة والتوجيه لمعدي الحصص والقائمين على البرامج المختلفة. ولمواجهة المد الطائفي في الجزائر طالب غلام الله من الإعلام أن يلعب دوره في اختيار البرامج التلفزيونية الجادة وإعطاء الفرصة للعلماء الجزائريين وليس التنكر للمرجعية الدينية الوطنية منتقدا اختيار بعض القنوات الخاصة البرامج الهابطة كبرامج تفسير الأحلام والشعوذة والسحر.

وتأسف لتخلى القنوات التلفزيونية عن البرامج الدينية ذات البعد الروحي وتغييب البعد الثقافي أيضا في الجامعات والمؤسسات التعليمية. وبشأن محاربة الأفكار الدخيلة لمختلف النحل والطوائف قال أن ألمعالجة الأمنية فقط غير كافية بل يجب تكاتف مختلف الجهود وعلى كل المستويات والعمل من اجل بعث وإحياء المآثر والتراث الوطني وإنتاج البرامج والحصص التي تبعث على الاعتزاز بالشخصية الوطنية والانتماء الحضاري العربي الإسلامي.