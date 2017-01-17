"كــان" 2017 : الفراعنة يخفقون في أول خرجة إفريقية بعد 3 دورات ويفتكون التعادل (0-0)أمام مــالي

أخفق المنتخب المصري لكرة القدم في أول خرجة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بعدما غاب عن الدورات الثلاث السابقة ، حينما افتك نقطة (0-0)من مواجهته لمنتخب مالي لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة للـ " كان" الجارية بالغابون.

وكان منتخب مالي الأفضل خلال الشوط الأول ، غير أن رفقاء النجم صلاح كادوا أن يفتتحوا التسجيل بعد مرور أربع دقائق إثر فرصة لمروان محسن الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها الحارس عمر سيسوكو قبل أن يرد المنتخب المالي في الدقيقة 13 إثر كرة عرضية من موسى ماريجا حاول لاسانا كواليبالي متابعتها برأسه ولكن الحارس أحمد الشناوي أبعد الكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 27، تعرّض الشناوي لإصابة اضطرته للخروج من أرض الملعب ليدخل الحارس المخضرم عصام الحضري مكانه ليصبح بذلك أكبر لاعب يشارك في كأس الأمم الأفريقية.

ومع انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، دخل المنتخب المصري الشوط الثاني بحثاً عن هدف الفوز وكان قريباً من ذلك في الدقيقة 54 بعد كرة عرضية من تريزيجيه تابعها مروان محسن برأسه بقوة ولكن الحارس عمر سيسوكو أبعد الكرة ببراعة إلى ركنية.

وعرفت باق أطوار اللقاء سيطرة شبه مالية ، لكن محاولات رفقاء موسى ماريجا بات بالفشل أمام براعة الحارس المصري عصام الحضري ، لينتهي اللقاء كما بدأ بالتعادل السلبي بين الفريقين

وبذلك يصبح الفراعنة في المركز الثاني منافصة مع مالي برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب غانا المتصدر برصيد 3 نقاط بعد الفوز على أوغندا بهدف دون رد.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية