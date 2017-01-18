فرار أربعة وزراء في حكومة غامبيا خارج البلاد عقب استقالتهم

فر أربعة وزراء في حكومة غامبيا من البلاد بعد تقديم استقالتهم، مفاقمين بذلك متاعب الرئيس يحيى جامع، الذي يتولى المنصب منذ 1994 ويرفض التنحي عن السلطة رغم مجيء الانتخابات الأخيرة برئيس جديد.

وفي هذا الصدد نقلت قنوات الإخبارية، امس الثلاثاء، عن مسؤول سياسي غامبي لم يذكر اسمه - قوله "إن وزراء الخارجية والمالية والتجارة والبيئة استقالوا".

وفر الوزراء بعد يومين من تعهد الرئيس المنتخب أداما بارو بتولي السلطة، رغم رفض الرئيس المنتهية ولايته الرحيل.

وكان وزير الإعلام الغامبي قد غادر البلاد إلى منفى في السنغال، في وقت سابق.

ووعد الرئيس المنتخب بالمضي قدما في مراسم تنصيبه، بالرغم من قول جامع إنه لا بد من انتظار حكم المحكمة العليا في المسألة، الأمر الذي قد يستغرق عدة أشهر.

جدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لديها قوة تقف على أهبة الاستعداد لتدخل عسكري محتمل في حال رفض الرئيس جامع أن يتنحى.