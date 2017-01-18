مقتل العشرات في تفجير بقاعدة عسكرية في مدينة "غاوا" شمال مالي و اعلان حداد 3 ايام

لقي نحو 80 شخصا مصرعهم جراء تفجير وقع الاربعاء في معسكر للجيش في مدينة غاوا شمال مالي حسبما أفادت به مصادر اعلامية نقلا عن مصدر في قوة السلام التابعة للامم المتحدة.

ونقلت تقارير اعلامية عن المصدر قوله أن 37 شخصا قضوا في تفجير انتحاري على المعسكر.

ونقلت التقارير عن شهود عيان قولهم ان عشرات الاشخاص قتلوا نتيجة لانفجار سيارة في المعسكر الذي يضم قوات تابعة لحكومة مالي إلى جانب مجموعات مسلحة أخرى تقوم بدوريات مشتركة بموجب اتفاقية سلام ترعاها الأمم المتحدة.

وتعيش "غاوا" على وقع أعمال عنف تنفذها مجموعات مسلحة أبرزها تنظيم القاعدة الارهابي التي دأبت على شن هجمات على القوات الدولية شمال البلاد.

وقتل خمسة جنود ماليين الأسبوع الماضي إثر انفجار لغم أرضي أثناء مرور عربتهم وسط البلاد.

مالي تعلن الحداد ثلاثة ايام إثر تفجير بقاعدة عسكرية

أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كايتا اليوم الأربعاء حالة الحداد في بلاده لمدة ثلاثة أيام ,إثر تفجير استهدف قاعدة عسكرية شمالي البلاد,بينما أعلنت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى اكثر من 80 شخصا.

وذكرت وسائل الاعلام أن "سيارة مفخخة استهدفت مخيما عسكريا يقع مدينة (غاو) " الكبرى المدن المالية والذي يضم عناصر من قوات الجيش وجماعات مسلحة موالية للحكومة.

و لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

و كانت حصيلة اولية قد اعلنت مصرع 37 شخصا جراء التفجير ,حسبما أفادت به مصادر اعلامية نقلا عن مصدر في قوة السلام التابعة للامم المتحدة.

وتعيش "غاوا" على وقع أعمال عنف تنفذها مجموعات مسلحة أبرزها تنظيم القاعدة الارهابي التي دأبت على شن هجمات على القوات الدولية شمال البلاد.

الأسبوع الماضي قتل خمسة جنود ماليين إثر انفجار لغم أرضي أثناء مرور عربتهم وسط البلاد.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/