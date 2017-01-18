مونديال2017 العسكري: الجزائر تفوز على إيران (3-1) و تتأهل لربع النهائي

تأهل المنتخب الجزائري العسكري لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على نظيره الايراني بنتيجة 3-1 (الشوط الاول: 3-1) اليوم الاربعاء بمسقط لحساب الجولة الثانية (المجموعة الثانية) من كأس العالم-2017 التي ينظمها المجلس الدولي للرياضة العسكرية بالعاصمة العمانية (15-28 جانفي).

أهداف المباراة كانت من توقيع حامية (28 و 42) و فرحاني (36) لصالح الجزائر فيما سجل علي غلام رضا (45+2) الهدف الوحيد لفائدة إيران من ضربة جزاء.

هذا الفوز هو الثاني للتشكيلة الجزائرية التي يقودها المدرب محمد بوطاجين بعد ذلك المحقق الاثنين أمام ألمانيا (2-1) ليصبح في رصيد "الخضر" 6 نقاط.

بالمقابل تكبدت إيران الهزيمة الثانية في الدورة بعد تلك المسجلة ضد كوريا الشمالية بنتيجة 2-0.

في المباراة الاخرى للمجموعة يلتقي منتخبا ألمانيا و كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أيضا.

وتواجه الجزائر منافستها كوريا الشمالية يوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة والاخيرة عن مرحلة المجموعات, فيما برمجت مباريات الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء 24 يناير.

و يعرف مونديال-2017 العسكري مشاركة 16 دولة عضوة في المجلس الدولي للرياضة العسكرية. وتتكون المجموعة الاولى من عمان (البلد المنظم) و غينيا و البحرين وفرنسا. و تشكل المجموعة الثالثة منتخبات مصر وبولونيا وكندا وسوريا, أما المجموعة الرابعة فتضم إيرلندا ومالي وقطر والولايات المتحدة الامريكية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج