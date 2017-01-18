"كــان"2017 / المجموعة 2 : الغابون تتعادل 1-1 مع بوركينافاسو في افتتاح الجولة الـ2

تعادل المنتخب الغابوني مع نظيره بوركينا فاسو بهدف لكل فريق (1-1) في افتتاح الجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة كأس أمم إفريقيا الجارية وقائعها بالغابون.

وكان المنتخب البوركينابي السباق إلى التسجيل عن طريق ناكولما في الدقيقة 23، قبل أن يعدل قبل أن يعدل الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ النتيجة في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

ويعد هذا التعادل الثاني لكلا الفريقين منذ انطلاق المنافسة .

بعد هذه النتيجة يحتل المنتخبان الغابوني و البوركينابي المركز الأول برصيد نقطتين من مباراتين، متقدمين منتخبي الكاميرون و غينيا بيساو (نقطة واحدة من مباراة واحدة) اللذين سيتقابلان لاحقا ابتداء من الساعة (00ر20)

المصدر: الإذاعة الجزائرية