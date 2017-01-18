طلعي يؤكد تعزيز قدرات تدخل مديريات الاشغال العمومية مع الاظطرابات الجوية

أكد وزير الاشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي اليوم الاربعاء بالجزائر انه تم تجهيز كل مديريات الاشغال العمومية بالولايات التي مستها الاضطربات الجوية خاصة تساقط الثلوج بالوسائل اللازمة من أجل مساعدة المواطنين وفك العزلة عن هذه المناطق.

وفي رده عن أسئلة للصحافة على هامش أشغال جلسة عامة بمجلس الامة قال الوزير ان مصالحه "قامت بكل ما هو ضروري من اجل اعادة فتح الطرقات وفك العزلة عن المناطق التي مستها الاضطرابات الجوية خلال هذا الاسبوع".

كما نوه السيد طلعي بالجهود المبذولة من طرف وحدات الجيش الشعبي الوطني لفك العزلة عن المناطق التي شلتها الثلوج.

وللتذكير فقد أطلقت السلطات العمومية مخططا وطنيا للتدخل خاصا بالتقلبات الجوية مبارة بعد سريان صلاحية النشرية الجوية الخاصة الاولى و الذي يهدف أساسا إلى إعادة فتح الطرقات التي تسببت الثلوج في قطعها.

وسمح هذا المخطط الذي تشرف عليه خلية أزمة تم تنصيبها بمقر وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالشروع في تطبيق الإجراءات الوقائية في كل الولايات المعنية مع التاكيد بشكل خاص على الأولوية الواجب منحها لإعادة فتح طرق المناطق الجبلية وكذا الطرقات و الطرق السريعة الأخرى.

كما تم تجنيد كل مصالح الأمن و الحماية المدنية لهذا الغرض لأجل " تقديم مساعدتهم للمواطنين عبر كافة المناطق المعنية لا سيما تلك التي شهدت تهاطلا كبيرا للثلوج.