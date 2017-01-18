" كــان" 2017 : الكـاميـرون تعـود من بعيـد وتفـوز على غـينيـا بيساو 2-1

حول المنتخب الكاميروني الهزيمة أمام غينيا بيساو إلى فوز بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية.

وأنهى منتخب غينيا بيساو الشوط الأول متفوقا بهدف دون رد أمام المنتخب الكاميروني بعدما انطلق بيكويتي من منتصف الملعب مراوغًا عددا من مدافعي الكاميرون ليسكن الكرة في الشباك بطريقة رائعة في الدقيقة 14 ، بينما أهدر أبو بكر فرصة هدف التعادل لمنتخب الكاميرون في الدقيقة الـ43 بعدما تلقي كرة عرضية من الجهة اليسري وضعها بسهولة في يد حارس مرمي غينيا بيساو.

وانتظرت الاسود الكاميرونية إلى غاية الدقيقة الـ61 لتعديل النتيجة عن طريق سيباستيان سياني ، ليضيف بعدها المدافع نجغاديو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 77، بعدما أنقذ فريقه هدف قاتل للمنتخب الغيني بعدما ميندي بعدما وضع الكرة من فوق حارس المرمي، ليتواجد نغاديو وينقذ الكرة قبل تخطيه خط المرمي.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الكاميروني المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط ، بينما يحتل المنتخب الغيني مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة خلف المنتخبين الغابوني والبوركيبابي برصيد نقطتين لكل منها.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الأولى ، يواجه المنتخب الكاميروني منتخب البلد المضيف الغابون الأحد المقبل 22 جانفي على الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وهو التوقيت ذاته الذي يواجه فيه نائب بطل الدورة السابقة بوركينافاسو منتخب غينيا بيساو الذي يشارك لأول مرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية