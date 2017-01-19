المدير العام للطرقات :مخططنا العملياتي مكننا من فتح المحاور الكبرى للطرق المغلقة بسبب الثلوج

كشف المدير العام للطرقات بوزارة النقل والأشغال العمومية محمد محي الدين هذا الخميس عن تمكنهم من فتح المحاور الكبرى للطرق على اثر التقلبات الجوية ، وأن الوضعية العامة تتحكم فيها مديرية الأشغال العمومية التي تساهم في عمليات فتح الطرقات على مستوى الولايات المعنية بالنشرية الجوية الصادرة من الديوان الوطني للأرصاد الجوية والتي تخص 26 ولاية.

وأضاف المدير العام للطرقات بوزارة النقل والأشغال العمومية خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح "بالقناة الإذاعية الأولى أن بعض النقاط لازالت مغلقة ، مشيرا إلى أنه هناك تنسيق ميداني بين وزارة الأشغال العمومية والسلطات المحلية و الأمن لتحديد الأولويات.

وأكد محمد محي الدين على أن الطرق الجبلية في كل من ولايات تيزي وزو ، بجاية، جيجل ، ميلة وبعض المناطق في برج بوعريريج لازالت مغلقة و خاصة إذا استمر تساقط الثلوج بها.

وقال ضيف الأولى لقد تم تسخير كل الإمكانيات وهذا يدخل في إطار المخطط العملياتي للتدخل الذي تم وضعه على مستوى كل المديريات ،موضحا أنه يوجد على مستوى حظائر مديريات الأشغال العمومية 199 كاسحة للثلوج و قد دعمت بما يقارب 235 آلية للشحن و 119 آلة تسطيح و 207 شاحنة للنقل و 23 ألف عون يتدخلون على مستوى الطرق الوطنية و الولائية ، كما استعملت في عمليات تذويب الثلج ألف طن من الملح.

إضافة إلى ذلك قال المتحدث ذاته توجد لدينا 6 آلاف وحدة عتاد على مستوى 48 ولاية وتدعم في الحالات الاستثنائية بالعتاد الموجود على مستوى الجماعات المحلية و المؤسسات الوطنية و الخاصة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي