سطيف:مع استمرار الاضطرابات الجوية...الهلال الأحمر يتكفل بإيواء الافارقة

مع استمرار الاضطرابات الجوية اخذت السلطات المحلية لولاية سطيف عبرمختلف بلدياتها ، بالتنسيق مع السلطات الأمنية على عاتقها التكفل بالأفارقة الموجودين بمختلف النقاط على مستوى الولاية وبالتحديد بغابة بن بلة بالعلمة حيث تم توجيههم إلى مقر الهلال الاحمر الجزائري لايوائهم .

هذا كما سيتكفل الهلال الاحمر الجزائري بتوزيع الملابس والأكل الساخن والحليب على الأطفال .

وقد تسببت التقلبات الجوية في انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير على مستوى ولاية سطيف مما اثر بشكل كبير على حركة تنقل المواطنين وظهور حالات استثنائية تستدعي التدخل والتي من بينها الأفارقة الذين يعيشون وضعية صعبة.

المصدر:إذاعة الجزائر من سطيف