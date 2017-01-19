الارصاد الجوية تترقب انتقال الاضطراب الجوي الى غرب الوطن اليوم وعودته الى الوسط السبت

لا تزال التقلبات الجوية تصنع الحدث في الجزائر فبعدما تزين شرق ووسط البلاد بالحلة البيضاء ينتظر ان ينتقل الاضطراب الجوي الى غرب الجزائر ظهيرة هذا الخميس مع استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 800 متر.

وأوضحت المكلفة بالاعلام على مستوى مصالح الارصاد الجوية هوارية بن رقطة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن اشراقات جميلة على المدن الوسطى والشرقية بشكل مؤقت نهار اليوم وهذا الجمعة ،كما سيلتحق الاضطراب الجوي بالمناطق الغربية للوطن ليخصها بأمطار وثلوج متوقعة على المرتفعات الغربية للوطن.

وبحسب التوقعات التي اعلنتها الارصاد الجوية الجزائرية فان نفس الاضراب الجوي ينتظر ان يعود مساء الجمعة او صبيحة السبت الى المناطق الوسطى للوطن والغربية بأجواء غير مستقرة وممطرة وسقوط ثلوج على علو 700 الى 800 متر.

اما عن المناطق الشرقية فان الارصاد تتوقع ان يكون النشاط الجوي فيها ضعيفا ما حيث ستسجل بعض الامطار والثلوج على المرتفعات التي يبلغ علوها 1000 متر خلال يومي السبت والأحد وكذلك الاثنين .

مخطط وطني لفتح الطرقات وفك العزلة عن المواطنين بالمناطق التي شهدت تساقطا كبيرا للثلوج

من جهتها اطلقت السلطات الوطنية مخططا وطنيا للتدخل سمح بالشروع في تطبيق الاجراءات الوقائية في كل الولايات المعنية مع التاكيد باعطاء الاولوية لاعادة فتح الطرقات الجبلية والسريعة كما تم تجنيد كل مصالح الامن والحماية المدنية والدرك الوطني لهذا الغرض لاجل تقديم مساعداتهم للمواطنين عبر كافة المناطق المعنية لاسيما تلك التي شهدت تهاطلا كبيرا للثلوج.

وقد أوضح الرائد احمد بن شارف رئيس مكتب الاعلام والاتصال بمركز تنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني أن حالة الطرقات تاثرت جراء تهاطل الثلوج حيث عرفت شبكة الطرقات انقطاعات وتذبذبا في الحركة عبر عشر طرق وطنية و28 طريق ولائي عبر 7 ولايات ، واضاف الرائد ان اكثر الولايات تضررا بالاضطرابات الجوية هي البويرة وتيزي وزو وميلة وبجاية جيجل وسطيف. اما الطرق الوطنية الاكثر تضررا فقد كانت في الطريق الوطني 12 ورقم 15 ورالطريق الوطني رقم30 و 33 العابرة لاقاليم ولاية البويرة تيزي وزو وبجاية بالاضافة الى الطرق الوطنية رقم 77 و 79 ألف و الطريق الوطني 105 العابرة لاقاليم ولايت جيجل ميلة وسطيف .

المصدر :الاذاعة الجزائرية