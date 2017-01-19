اختتام مهرجان المسرح العربي بوهران هذا الخميس وسط اشادة بمستوى هذه الطبعة

19/01/2017 - 11:50

لقطة من فعاليات المهرجان العربي للمسرح 2017 الجزائر

 تتختم مساء هذا الخميس فعاليات مهرجان المسرح العربي والتي احتضنت مجرياتها كل من مدينة وهران ومستغانم على مدار عشرة ايام ، وعشية الاختتام عقد الامين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله ومدير الديوان الوطني  للثقافة والاعلام لخضر بن تركي ندوة صحفية عادا فيها الى مجريات  هذه الفعالية  ، حيث اشاد الطرفان  بمستوى هذه الطبعة .

 ونوه اسماعيل عبد الله  بالمجهودات التي تقوم بها الجزائر لاقامة عدة مشاريع مسرحية  مشتركة  ستستمر لما لا يقل عن العام واخرى ستدوم لاكثر من عام وهو ما اقحم العديد من فناني المسرح العربي وسيورط  من سيخلف القائمين على تنظيم  طبعات المسرح العربي القادم لتكون في نفس المستوى أو أحسن.

 وكشف الامين العام للهيئة العربية للمسرح عبد الله انه ناقش مع وزيرة التربية  الوطنية  مشروع مهرجان الطفل العربي ومهرجان المسرح المدرسي وكذا المسرح الجامعي وهي الملفات التي نصت على الاهتمام بها  الاستراتيجية العربية للتنمية  المسرحية .

 المصدر : الاذاعة الجزائرية 

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ثقافة وفنون, مسرح

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